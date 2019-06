Paris Lee suit Roel Moors à Brose Bamberg

Après le coach Roel Moors et le manager sportif Leo De Rycke, c'est le meneur américain de 24 ans des Antwerp Giants Paris Lee, meilleur joueur (MVP) du championnat belge 2018-2019, qui rejoint les rangs de Brose Bamberg, le tenant de la Coupe d'Allemagne de basket.

Il a en effet signé un contrat de deux ans dans le club bavarois aux neuf titres de champion d'Allemagne.

Il s'en va après avoir inscrit la Coupe de Belgique sur sa carte de visite, un titre de vice-champion de Belgique et une troisième place en Ligue des Champions, précisément acquise aux dépens de... Bamberg (72-58).

Lee a inscrit en moyenne 11,5 points part match, et délivré 5,3 assists, la saison dernière en EuroMillions Basket League.

"Je suppose que je ne dois pas vous expliquer pourquoi je le fais venir à Bamberg", a commenté De Rycke. "A partir du moment où je me suis rendu compte que l'opération était faisable, je me suis coupé en quatre pour l'inciter à signer chez nous. Ce qu'il a finalement accepté. Je suis ravi car malgré son jeune âge, il a vraiment toutes les qualités pour devenir l'incontestable leader de notre équipe, même au plus haut niveau international..."

"C'est Moors qui m'a convaincu", avoue Lee. "Je lui dois d'avoir vécu deux saisons fantastiques à Anvers, où j'ai en outre énormément appris grâce à lui. J'espère donc maintenant que cela va continuer ici à Bamberg..."