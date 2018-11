Ostende va gagner à Mons-Hainaut, Anvers également victorieux

Deux grosses affiches ont émaillés la soirée de l'Euromillions League de basket samedi soir alors que Spirou Charleroi annonçait se séparer de son coach Brian Lynch. Avec au final deux victoires à l'extérieur pour Ostende, leader du championnat à Mons-Hainaut (58-91) et pour Anvers à Kangoeroes Malines (64-93).Ostende conforte ainsi sa place de leader en championnat en accrochant un 8e succès en 9 rencontres avec ce succès 58-91 (mi-temps: 33-44) en terre montoise.

Si les Montois de Daniel Goethals ont tenu le choc en première période, les Ostendais de Dario Gjergja ont ajouté dix points à leur avance dans le troisième quart temps. Les Côtiers comptent désormais deux victoires d'avance sur Charleroi et le Brussels, Mons-Hainaut encaissait une 4e défaite en 9 matches. Si Jones a mis 16 points pour Mons-Hainaut, Elias Lasisi a planté 20 points pour les Ostendais. Mwema et Kesteloot ont rajouté 12 unités chacun. Cinq joueurs ont inscrit 10 points ou plus pour Ostende. Dans un duel qui aura ravivé de gros souvenirs au Wintketkaai, Kangoeroes Malines a été battu par Anvers par la faute surtout d'une reprise catastrophique.

Les Giants ont infligé un 0-24 qui leur a permis de passer de 41-44 à la mi-temps à 41-68 cinq minutes plus tard. Le 3e quart temps s'est d'ailleurs soldé sur un cinglant 7-34 pour les Anversois qui filaient vers leur 5e victoire de la saison en 7 rencontres. Malines reste sur un bilan de 4 victoires, mais en 9 rencontres. Kalinoski a inscrit 18 points côté anversois pour 16 à Tate et 13 à Bako. Cinq joueurs ont passé là aussi la barre des dix unités avec aussi un double-double pour Dudzinski (10 pts-11 rebonds). A Kangoeroes, Cheatham a terminé avec 16 unités au compteur pour 15 à Kanda.

Battu la veille au Brussels (76-73), Spirou Charleroi a annoncé samedi soir se séparer "d'un commun accord" de Brian Lynch son coach. Les Carolos ont déjà quitté la scène européenne et ont encaissé vendredi en terre bruxelloise une 3e défaite en 8 rencontres de championnat. "Nous ne pouvons nous contenter de tels résultats en dents de scie !", a clamé Spirou Charleroi qui cherche un remplaçant.