Ostende souffre mais s’impose face à Mons dans la première manche de la finale

Ostende s’est imposé jeudi soir au bout du suspense à domicile face à Mons (68-65) pour le compte de la première manche de la finale des playoffs en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket.

Cette première manche de la finale des playoffs entre Ostende et Mons a tenu toutes ses promesses. Ce sont les champions en titre ostendais qui prenaient les commandes de la rencontre en début de match (18-11) grâce à Loïc Schwartz (13 points, 8 rebonds et 4 passes). Jabril Durham en problème de fautes, les Montois s’en remettaient au duo Arik Smith (18 points) et Auston Barnes (20 points et 9 rebonds) pour rester dans le coup à l’entame du dernier acte (32-26 et 51-45).

Moment choisi par les visiteurs pour complètement renverser la vapeur grâce à Auston Barnes et même prendre 6 points d’avance (55-61) à cinq minutes de la fin du match. Les Côtiers s’en sortaient finalement grâce à deux gros shoots à trois points de Jean-Marc Mwema et Loïc Schwartz en toute fin de match pour finalement s’imposer (68-65) dans cette première manche de la finale des playoffs.

La prochaine rencontre est prévue samedi, à 20h, à Mons. Pour rappel, cette finale se joue au meilleur des cinq manches.