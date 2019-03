Ostende s'impose à Louvain, Mons bat Alost

Ostende s'est largement imposé 64-97 à Louvain, samedi, dans le cadre de la 19e journée de l'Euromillions Basket League. Mons s'est joué de Alost 87-77.Après avoir perdu samedi passé la finale de la Coupe de Belgique pour la première fois depuis six ans et s'être qualifié jeudi pour les quarts de finale de la FIBA Europe Cup, Ostende a conclu une semaine intense par un large succès à Louvain, 64-97.

Le champion de Belgique a creusé l'écart dès le premier quart-temps (21-29) et a poursuivi sur sa lancée (37-54 à la pause). T.J Williams (19 points) et Elias Lasisi (17 points) ont été les principaux artisans de la victoire ostendaise. En face, Ibrahima Faye a mis 19 points. Contre Alost, Mons était mené à la pause (41-44). Les 'Renards' ont renversé la situation dans le troisième quart-temps (70-66) et ont conservé cette avantage jusqu'au bout.

Chris Jones a terminé avec 22 points au compteur pour Mons. Thomas Van der Mars a fini avec 19 points pour Alost. Ostende prend la tête avec 14 victoires et 4 défaites, en attendant le match au sommet de dimanche entre le Brussels (13 victoires, 5 défaites) et Anvers (13 victoires, 4 défaites). Mons (10 victoires, 9 défaites) est cinquième, devant Alost (8 victoires, 11 défaites). Louvain (5 victoires, 13 défaites) est neuvième.