Ostende prend sa revanche sur Anvers en s'imposant d'une longueur chez les Giants

Ostende est allé gagner samedi à Anvers 80-81 dans le choc de la 26e journée du championnat de Belgique de basket. La veille, les Côtiers s'étaient inclinés 67-71 à domicile contre les Anversois. Cette victoire permet aux troupes de Dario Gjergja de prendre la tête avec 46 points, contre 45 aux Giants, qui comptent toutefois une rencontre de moins.

La partie, indécise, s'est jouée dans les derniers instants. Alors que le score indiquait encore 80-79 pour Anvers à 25 secondes de la sirène, Fieler Chase a capté un rebond offensif primordial avant de provoquer une faute adverse et de réussir ses deux lancers francs, donnant la victoire aux siens (80-81). Ostende a pu s'appuyer sur son collectif en comptant pas moins de 5 joueurs à dix points ou plus avec, entre autres, Shevon Thompson (18 pts) et Vincent Kesteloot (16 pts).

Du côté d'Anvers, qui disputera le Final Four de la Ligue des champions, les 23 points et 6 assists de Paris Lee n'auront pas suffi. Moins adroits au tir que leur adversaire, les Giants ont laissé passer l'occasion de creuser un écart en tête.

Trois autres rencontres se disputaient simultanément. Dans un duel comptant pour la 25e journée, Charleroi a facilement pris la mesure d'Alost, s'imposant à l'extérieur sur le score de 61-103. De son côté, le Brussels s'est imposé 78-92 sur le parquet de Mons-Hainaut alors que Kangoeroes Malines a battu Louvain 77-68.

Dimanche, Liège joue face à Limburg United. Lundi, Charleroi recevra Alost.

Au classement, Charleroi et le Brussels ont 42 points, Mons-Hainaut 40, Malines 36, Alost 34 et Louvain 31.