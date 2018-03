Ostende maîtrise Mons-Hainaut et remporte sa 19e Coupe de Belgique

Ostende a confirmé sa mainmise sur le basket belge. Le BCO a pris le meilleur sur Mons-Hainaut en finale de la Coupe de Belgique, ce dimanche à Forest National (84-80).



Les Côtiers aligne un sixième succès dans cette compétition, le 19e de l’histoire du club.



Mons-Hainaut s’est longtemps accroché et a fait douter Ostende. Les hommes de Goethals ont mené à 26 secondes du buzzer (71-72). Djordjevic a été plus solide que Jones (1/2) sur la ligne des lancers-francs. Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager et ont filé en prolongation.



Dans ces cinq minutes supplémentaires, l’expérience et le métier ostendais ont fait la différence. Sans oublier un Djordjevic, toujours présent dans les moments importants. C'est encore lui qui a décalé Salumu pour les trois points qui a mis fin aux espoirs montois (82-78).