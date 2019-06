Ostende gagne à Anvers et remporte la première manche de la finale

Ostende s'est imposé 67-73 sur le terrain dans la 1e manche de la finale des playoffs du championnat de Belgique de basket, vendredi soir à la Lotto Arena d'Anvers.



Braian Angola-Rodas a terminé meilleur marqueur avec 19 points, tandis que côté anversois, Victor Sanders en a marqué 17. Meilleure attaque du championnat, alors qu'Ostende n'affiche que le 6e meilleur rendement offensif, Anvers n'avait plus été battu par une équipe belge depuis le 19 avril et une défaite sur le fil à Charleroi.



Les deux équipes, les deux meilleures de la saison régulière, se retrouveront dimanche à 20h30 à la Sleuyter Arena d'Ostende pour la 2e manche de cette finale jouée au meilleur des cinq manches (la première équipe à trois victoires l'emporte).



Anvers et Ostende s'étaient déjà affrontées à cinq reprises cette saison avant la finale, quatre fois en championnat et une en finale de la Coupe.



Les Ostendais ont remporté trois des quatre duels en compétition régulière, avec notamment deux larges victoires, 88-63 en octobre à domicile et 44-82 début janvier à Anvers. Toutefois, Anvers, troisième de la dernière Ligue des champions lors de son Final Four, a battu les Côtiers (70-76) en finale de la Coupe de Belgique.



Les Giants de Roel Moors, premiers au terme de la saison régulière avec 30 victoires pour 6 défaites, sont en quête d'un premier titre depuis 2000. Ostende, coaché par Dario Gjergja, reste sur six doublés Coupe-Championnat.



Cette finale propose la même affiche que la finale 2018. L'année dernière, Ostende avait décroché son 19e titre national, le 7e de rang, en battant Anvers 3-0 en finale.