Ostende fait la différence face à Limburg en deuxième mi-temps

Ce vendredi, Ostende recevait Limburg United dans le cadre de la première journée de championnat eu Euromillions Basket League. Les Ostendais l'ont emporté 73-66, faisant la différence en deuxième mi-temps dans un match du groupe B.

Huit fois champion de Belgique consécutif, Ostende a parfaitement débuté son championnat en s'imposant 73-66 face à une accrocheuse équipe de Limburg United pour prendre la première place du groupe B en Euromillions Basket League. Une victoire ostendaise qui s'est dessinée après la pause après une première mi-temps accrochée. Si à la mi-temps, le marquoir affichait 36-38 en faveur des visiteurs, le BCO a mis un coup d'accélérateur au retour des vestiaires pour faire la différence sous l'impulsion de son duo McIntosh (19 points et 8 fautes provoquées) - Thompson (10 points et 8 rebonds) dans le troisième quart-temps remporté 19-13.

Côté limbourgeois, Rafferty, Brown et Wilson-Frame ont chacun marqué 11 points.

La première journée de championnat continue ce samedi avec le match du groupe A entre Alost et Louvain à 20h30 et ce dimanche, avec l'opposition entre le Brussels et Malines à 15h dans le groupe B.