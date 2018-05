Ostende et le Brussels se retrouvent en playoffs, Alost affronte Mons

Le premier tour des playoffs (best-of-3) du championnat de Belgique de basket (EMBL) débutera le samedi 26 mai avec notamment un duel entre Ostende et le Brussels, pour un remake de la finale de la saison dernière.

Le duel entre Ostende et le Brussels aura une saveur différente de la finale des playoffs de la saison dernière. Les deux équipes ont connu deux trajectoires différentes cette saison. Les Ostendais ont dominé la saison régulière en terminant à la première place tandis que les Bruxellois ont déçu avec une huitième place. En saison régulière, les Côtiers ont remporté les quatre duels entre les deux formations et partent largement favoris.

Deuxième, Anvers aura droit à un derby face à Willebroek en quarts de finale. Les Giants se sont érigés comme principal concurrent d'Ostende pour le titre et devraient dominer les Kangourous qui tenteront d'enrayer la bonne dynamique de leur adversaire.

Charleroi, autre candidat au titre, croisera le fer avec Limbourg United. Un duel qui sera particulier pour les deux entraîneurs Brian Lynch et Pascal Angillis qui seront opposés à leur ancien club. Les Carolos abordent ces playoffs dans une spirale positive et seront favoris face à des Limbourgeois qui n'auront rien à perdre.

Le duel le plus indécis oppose Alost (4e) à Mons (5e) avec un léger avantage pour les Alostois qui ont l'avantage du terrain. Sur les quatre duels de saison régulière, trois ont tourné à l'avantage des Okapis. Mons, qui a soufflé le chaud et le froid cette saison, aura à coeur de se rattraper lors des playoffs et décrocher un probable duel face à Ostende en demi-finales.

- Programme des quarts de finale:

Samedi 26/05 (20h30)

Ostende-Brussels

Anvers-Willebroek

Charleroi-Limbourg United

Alost-Mons

Lundi 28/05 (20h30)

Brussels-Ostende

Willebroek-Anvers

Limbourg United-Charleroi

Mons-Alost

Mercredi 30/05 (20h30) (si nécessaire)

Ostende-Brussels

Anvers-Willebroek

Charleroi-Limbourg United

Alost-Mons