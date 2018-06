Ostende confirme son hégémonie sur le basket belge avec un septième titre consécutif

En décrochant une 3e victoire face à Anvers en finale du championnat (best-of-5) ce mercredi sur le score de 78 à 67 (39-30 à la mi-temps), Ostende a conquis un 19e titre de champion de Belgique, le 7e d'affilée, un record, confirmant une fois de plus son hégémonie sur le basket belge. Victorieux, certes après prolongation, de Mons-Hainaut en finale de la Coupe de Belgique en mars, les Côtiers s'offrent en outre un 6e doublé Coupe-Championnat de suite.

Leader à l'issue de la phase classique, Ostende n'a pas perdu un seul match en playoffs dominant largement Anvers, pour la première fois en finale depuis 18 ans, 3 victoires à 0 (75-67, 68-74 et 78-67). C'est son 7e titre de suite, un nouveau record. Semailles (entre 1946 et 1951), Anvers 'Antwerpse' (entre 1959 et 1964), Ostende déjà entre (1981 et 1986) et le Racing de Malines (de 1989 à 1994) ont aligné chacun 6 titres de champion de suite.

Ostende a monté depuis une dizaine d'années une véritable structure professionnelle dotée d'une vision à long terme, axée sur la stabilité et les jeunes Belges, sous la houlette du Croate Dario Gjergja, sacré pour la 7e fois de suite à la tête des Ostendais.

Ostende attache en effet une grosse importance à la formation et donne la chance aux jeunes Belges qu'ils soient flamands ou wallons. Pas étonnant que Jean Salumu ait dédié le mois dernier son titre de meilleur joueur du championnat à son coach, Dario Gjergja, 42 ans, élu lui coach de l'année, pour la 3e fois de sa carrière, la deuxième de suite après un premier trophée individuel reçu en 2013. Arrivé en 2011, le technicien croate a remporté au total, 7 titres de champion de Belgique, six coupes de Belgique et trois Super-Coupes.

Mons-Hainaut a certes forcé Ostende à la prolongation en finale de la Coupe de Belgique, mais les Côtiers ont remporté à Bruxelles la 19e Coupe de leur histoire, prélude à un 6e doublé d'affilée.

Les Ostendais ont été sacrés de 1981 à 1986, donc, en 1988, 1995, en 2001 et 2002, en 2006 et 2007, ainsi que de 2012 à 2018. Ils ont aussi décroché 10 fois la Super-Coupe de Belgique.