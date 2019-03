Ostende battu en 1/4 aller par Varèse en Coupe d'Europe FIBA

Filou Ostende s'est incliné 70-73 devant les Italiens de Varèse - avec l'ancien Ostendais Jean Salumu dans leurs rangs -, mercredi soir au Versluys Dôme en quart de finale aller de l'Europe Cup FIBA de basket. Les champions de Belgique étaient menés 33-43 au repos. Le match retour aura lieu mercredi prochain (27 mars à 20h30) en Italie.

Ostende a commencé on ne peut plus mal ce match en concédant un 0-10, écart qui fut réduit à quatre unités (17-21) à la fin du premier quart mais qui se retrouvait à la pause (33-43) après être monté à 13 points (30-43). En seconde mi-temps, les Ostendais ont redressé la tête et sont revenus à 50-54 au moment d'aborder la dernière période. Varèse semblait toujours en contrôle (52-62) avant que les hommes de Dario Gjergja ne renversent la situation avec l'aide de TJ Williams (8 pts) et le marquoir vit Ostende passer pour la première fois en tête (65-64) à 4 minutes du terme. Cain et Scrubb ont rapidement remis Varèse devant (65-69) et ont géré les trois dernières minutes. Chase Fieler (20 pts, 9 reb, 4 ast) a été l'Ostendais le plus actif avec TJ Williams (17 pts, 4 reb). Aleksa Avarmovic (22 pts) a été le meilleur marqueur côté transalpin. Salumu n'a pas été très prolifique avec 6 pts (2/8 aux tirs et 1/1 au l.f.).