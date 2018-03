Ostende bat Mornar et prend une option sur les quarts de la Coupe d'Europe FIBA

Ostende s'est imposé 84-71 face au club monténégrin de Mornar, mercredi soir en match aller des huitièmes de finale de la Coupe d'Europe FIBA de basket. Les Côtiers prennent une option sur la qualification pour les quarts de finale.



Le début de rencontre était équilibré et les sextuples champions de Belgique en titre, emmenés par leur capitaine Dusan Djordjevic, menaient 22-20 après les dix premières minutes. Face à une équipe monténégrine athlétique, les Flandriens ne parvenaient pas à creuser l'écart et le marquoir affichait 40-37 au repos.



L'étincelle viendra finalement du banc ostendais dans le troisième quart-temps. Les rotations de Dario Gjergja dont Myers et Mwema permettaient à Ostende de prendre dix points d'avance avant d'aborder le dernier quart-temps: 65-55. Le début du quatrième acte était à l'avantage des visiteurs qui revenaient 68-63. De deux dunks aussi spectaculaires que rageurs, Fieler et Myers relançaient le BCO qui reprenait dix unités d'avance à deux minutes du terme : 76-66.



Myers, auteur de 17 points, faisait parler toute sa puissance et sa lecture du jeu pour assurer le succès ostendais : 84-71. Avec 13 points d'avance, Ostende peut aborder sereinement le match retour qui aura lieu le mercredi 14 mars à 20h30.



En cas de qualification, Ostende affrontera le vainqueur du duel entre Groningue et Cluj. Les Néerlandais se sont imposés 103-76 face aux Roumains lors du match aller.



Dimanche à 15h15, Ostende affronte Mons en finale de la Coupe de Belgique à Forest National à Bruxelles.