Ostende bat de nouveau le Brussels et rejoint Anvers en tête du classement

Trois jours après leur rencontre au Palais 12 de Bruxelles et la victoire des champions en titre (67-73), Ostende et le Brussels se retrouvaient lundi soir au Versluys Dôme en match de la 22e journée de l'EuroMillions Basket League. Et comme à Bruxelles, la victoire est revenue aux Ostendais 83-68 (45-37 à la pause).

Les hommes de Dario Gjergja ont remporté les quatre quarts-temps. Cette victoire leur permet de rejoindre Anvers en tête du classement avec 38 points (21 matchs). Après ce 6e revers consécutifs, le Brussels reste 4e avec 35 points (22 m.) derrière Charleroi (35 pts/22 m.).

Le Spirou accueille Louvain à 20h30 en conclusion de cette journée de championnat.