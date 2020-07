Ostende attire Mario Nakic, un ailier prêté par le Real Madrid

Le BC Ostende a annoncé vendredi l'arrivée de Mario Nakic, un ailier serbo-croate de 19 ans prêté pour deux saisons par le Real Madrid.

Nakic (2m02m) faisait partie de l'équipe première du Real Madrid la saison passée. En 2018/2019, il avait été, au sein des U18, l'équipier d'Amar Sylla, qui a rejoint Ostende l'an dernier.

"Le jeune talent a choisi Ostende en raison de l'excellente réputation du programme de formation du club dirigé par Dario Gjergja", a expliqué le club dans un communiqué. "Avec Mario Nakic, nous avons un deuxième joueur qui a une chance d'aller en NBA dans un avenir proche. Avec ce renfort, le club poursuit sur sa lancée de développer sa fabrique de talents. Former ses propres jeunes joueurs et attirer des potentiels NBA est au cœur de la politique choisie et mise en œuvre par Ostende."

Ostende a été sacré champion de Belgique 2020 après l'arrêt définitif de la saison en raison du coronavirus.