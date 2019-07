Nouvelle victoire pour Washington Mystics et Emma Meesseman

Washington Mystics, avec Emma Meesseman, s'est offert une nouvelle victoire en WNBA, le championnat professionnel nord-américain de basket féminin mercredi, la 12e de sa saison. La franchise américaine est allé gagner à Minnesota Lynx 71 à 79 (mi-temps: 32-44) devant 17.934 spectateurs au Target Center de Minneapolis.

Emma Meesseman a joué 23 minutes pour prendre six rebonds et inscrire 2 points (1/4 à 2pts) pour un assist, une interception, un contre et deux fautes personnelles. Par contre, l'autre Belgian Cat de Washington, Kim Mestdagh, n'est pas montée au jeu. La meneuse américaine Kristi Toliver a inscrit 32 points.

Troisième au classement de la WNBA, Washington Mystics (12 victoires-6 défaites) n'est qu'à une longueur de Connecticut Sun et Las Vegas Ace en tête avec 13 succès (pour 6 défaites).

Après la courte pose dédiée au All-Stars Game, Washington Mystics recevra Phoenix mardi prochain et se rendra ensuite chez le champion en titre, Seattle vendredi 2 août.