Nouveau succès pour Washington et Meesseman, assurés déjà des playoffs

Avec une nouvelle grosse performance d'Emma Meesseman, auteur de 17 points et 8 assists, Washington Mystics a aligné une nouvelle victoire la 19e de la saison, la 10e sur les onze des derniers matches, 79 à 86 (mi-temps: 41-39) à Minnesota Lynx, lors des rencontres disputées vendredi dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA).

En tête de la Ligue, Washington Mystics, finaliste l'été dernier de la WNBA, a déjà assuré son ticket pour les playoffs.

Devant 8.803 spectateurs au Target Center de Minneapolis, l'intérieure flandrienne a inscrit 17 points (1/4 à 2pts, 3/4 à 3pts, 6/6 aux lancers) et délivré 8 assists (pour un rebond, deux interceptions, deux pertes de balle et trois fautes personnelles) en 26 minutes de jeu.

Kim Mestdagh, l'autre Belgian Cat des Mystics, n'est pas montée au jeu.

Avec 19 victoires et 7 défaites, Washington trône en tête de la WNBA devant Connecticut Sun (18 succès, 8 défaites). La phase régulière se termine le 8 septembre et les playoffs, qui réunissent les 8 premiers de la Ligue, débutent trois jours plus tard.

Washington Mystics reçoit Indiana Fever, 9e (9 victoires, 16 défaites) dimanche puis se rendra à Chicago Sky, 5e, vendredi prochain.