NBA : Un triple-double et une victoire, James Harden démarre fort avec les Nets

James Harden, auteur d'un triple-double, a parfaitement entamé sa nouvelle aventure chez les Nets, aux côtés de l'autre star Kevin Durant, intenable offensivement, dont les 42 points ont assuré la victoire de Brooklyn contre Orlando (122-115) samedi en NBA.

Pour leurs retrouvailles à Brooklyn, les deux anciens coéquipiers du Thunder d'Oklahoma City ont montré que leur duo serait redoutable cette saison, en attendant de former un trio qui pourrait l'être encore plus avec Kyrie Irving, quand celui-ci fera son retour après sa période de quarantaine. A eux deux, ils ont réussi 72 des 120 points de leur équipe.

James Harden, transféré mercredi en provenance de Houston, n'a nullement peiné à s'adapter au jeu des Nets, façonné par le coach Steve Nash et son adjoint Mike d'Antoni qui fut celui des Rockets entre 2016 et 2020. Ses 32 points (dont 12 dans le dernier quart-temps), 14 passes et 12 rebonds, 4 interceptions plaident pour "The Beard" (le barbu), MVP 2018, meilleur marqueur de ces trois dernières saisons.

Kevin Durant s'est aussi montré adroit (16/26 aux tirs), réussissant 14 points dans le money-time pour définitivement repousser une équipe du Magic longtemps restée dans le coup, dans le sillage de Nikola Vucevic vainement performant (34 pts, 10 rbds, 7 passes, 5 interceptions). Le Magic est dans le dur avec ce 4e revers consécutif (6-6) et se fait doubler au classement par Brooklyn (5e à l'Est, 8-6).