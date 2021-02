NBA : Toronto s'impose chez les Nets, joli coup des Celtics

Mauvaise soirée vendredi pour les Nets de Brooklyn, battus dans leur salle par Toronto, perturbés par l'imbroglio autour de leur star Kevin Durant, d'abord empêché puis autorisé à jouer par la NBA avant d'être tenu de quitter définitivement le parquet pour protocole anti-Covid.

Il ne faut enlever aucun mérite aux Raptors, en excellente forme après un début de saison difficile, mais leur victoire (117-123), la huitième en 12 matches, a eu lieu dans des conditions rocambolesques, la NBA ayant tergiversé dans sa gestion du cas Durant.

Un trident en dedans

Ce dernier, qui faisait l'objet d'une enquête de traçabilité dans le cadre du protocole Covid-19, a successivement reçu un feu orange, vert et rouge, le temps de jouer 19 minutes (8 pts, 6 rbds, 5 passes) alors que pour la première fois de sa carrière il avait débuté remplaçant après 866 titularisations en autant de matches.

Pour ne rien arranger, les deux autres stars à Brooklyn Kyrie Irving (15 pts) et James Harden (17 pts, 12 passes) ont été en dedans.

Côté Raptors, désormais 6es ex aequo avec Atlanta à l'Est, Pascal Siakam (33 pts, 11 rbds) et Kyle Lowry (30 pts, 7 passes) ont été très performants.

Brooklyn reste 3e, mais perd du terrain sur Milwaukee, qui a mis deux quart-temps pour entrer dans son match à Cleveland (123-105), à l'image de Giannis Antetokounmpo auteur de 22 de ses 33 points (12 rbds) en seconde période.

Joli coup des Celtics qui se sont imposés (115-119) au Staples Center, face à des Clippers privés de Paul George (pied) et qui ont manqué de répondant en fin de match, à l'image de Kawhi Leonard (24 pts, 11 rbds) qui a, fait rare, manqué deux shoots ouverts et perdu une balle dans l'ultime minute.

L'homme du match pour Boston a été Jayson Tatum (32 pts, 7 rbds), parfaitement secondé par Kemba Walker, auteur de 4 points dans les 30 dernières secondes.

Les Celtics restent 4e à l'Est, les Clips cèdent leur 2e place aux Lakers, à l'Ouest.



26 trois points pour les Jazz

Une avalanche de paniers à trois points, 26, à trois unités du record NBA détenu par Milwaukee, provenant de Utah, s'est abattue sur Charlotte où le leader à l'Ouest a logiquement remporté (121-138) sa 14e victoire en 15 matches.

Bojan Bogdanovic en a réussi 7 à lui seul (31 pts) et Donovan Mitchell en a ajouté 5 (30 pts).

A noter chez les Hornets la belle mais vaine performance du rookie LaMelo Ball (34 pts 8 passes). Son équipe est 10e à l'Est, devant Orlando qui a battu Chicago (123-119).

Nikola Vucevic a sorti un match de "mammouth" (43 pts, 19 rbds). Evan Fournier a apporté 20 points.