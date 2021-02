NBA: quatre joueurs des Spurs ont le Covid, le calendrier chamboulé

La ligue nord-américaine de basket (NBA) a annoncé mardi le report de trois nouveaux matches de San Antonio, quatre de ses joueurs ayant été testés positif au coronavirus, ainsi que deux autres de Charlotte, dernier adversaire en date des Spurs.

"Une enquête de traçabilité a été lancée auprès des autres membres de l'équipe de San Antonio", de facto cas contacts, a précisé la NBA.

Conséquence les Spurs, entraînés par Gregg Popovich, âgé de 72 ans et qui s'est fait vacciner contre le Covid-19 ces dernières semaines, n'ont pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de huit est requis.

San Antonio (6e à l'Ouest), dont le match de ce mardi à Détroit avait déjà été reporté lundi, ne recevra pas Cleveland mercredi et n'ira ni à New York samedi ni à Indiana lundi prochain.

Son dernier match a eu lieu dimanche à Charlotte et s'est soldé par une victoire (122-110). La ligue a indiqué que l'équipe des Hornets fait aussi l'objet d'une enquête de traçabilité et que ses deux prochains matches, contre Chicago mercredi et Denver vendredi, étaient également reportés.

Selon le protocole de la NBA, toute personne testée positive, ou identifiée comme ayant été en contact étroit avec une personne contaminée, doit être mise en quarantaine.

Depuis que la saison a débuté le 22 décembre, 30 matches ont été reportés à cause du Covid-19. Très peu ont été reprogrammés pour l'heure.

Une 31e rencontre, entre Dallas et Détroit prévue ce mardi, a également été déplacée à une date ultérieure par la NBA, en raison cette fois de "sévères conditions météorologiques" qui empêchent les Pistons de se rendre au Texas, frappé par une tempête de neige résultant d'une vague de froid historique (-8 degrés).