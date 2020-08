NBA: Portland et San Antonio s'accrochent, New Orleans et Sacramento éliminés

Blazers et Spurs conservent l'espoir de jouer un barrage qualificatif pour les play-offs après leurs victoires respectives sur Philadelphie, inquiet pour sa star Joel Embiid touché à la cheville gauche, et sur La Nouvelle-Orléans, éliminée tout comme Sacramento, dimanche en NBA.

La réponse de Lillard

Moqué il y a 48 heures pour deux lancers francs manqués qui auraient pu faire la différence contre les Clippers, Damian Lillard a répondu en champion face aux Sixers, leur infligeant 51 points qui n'ont pas été de trop pour Portland, vainqueur laborieux (124-121).

D'autant plus que côté Philly, Joel Embiid est sorti blessé à la cheville gauche, au bout de cinq minutes de jeu. Pour l'heure aucun diagnostic n'a été avancé, mais si le pivot camerounais venait à être indisponible ces jours prochains, le 1er tour s'avèrerait encore plus compliqué que prévu pour les 76ers contre Boston (3e).

Les Blazers n'en sont pas encore à penser aux play-offs, mais leur victoire a eu non seulement le mérite de préserver leurs chances de disputer un barrage, mais en plus de s'approcher tout près de leur adversaire potentiel, Memphis (8e) battu par Toronto. Or, selon la règle du "play-in", le 8e n'a besoin que d'une victoire contre le 9e, qui lui doit gagner en revanche deux fois contre le 8e, pour valider son ticket.

Avec Lillard (16/28 aux shoots, 7 passes) auteur de son cinquième match de la saison à 50 points ou plus, Portland peut croire en son destin. "Celui-là est différent parce qu'on jouait notre saison. Si on perdait, on n'avait plus notre destin en mains. On a répondu présent", a-t-il expliqué.