NBA: Les Lakers chutent encore, les Clippers en profitent

C'est rare pour être signalé, tant ils font tout pour l'éviter, mais les champions en titre, déjà battus la veille à Philadelphie (107-106) au terme d'une rencontre intense, ont connu pareille mésaventure pour la deuxième fois d'affilée, et plus largement cette fois, chez le mal classé Détroit (107-92).

"Batman" guide les Clippers

Sans les stars Kawhi Leonard et b (protocole anti-Covid), ni le "guerrier" Patrick Beverley (genou), le costume du héros a été porté par Français b pour les Clippers, vainqueurs à Miami (109-105) au terme d'un match à rebondissements.

Le Heat est parti fort en remportant le premier quart-temps 33-17. Puis Los Angeles a sévèrement répliqué dans les deux suivants pour Mener 88-69. Suffisant pour la gagne? Oui, mais de peu car les Floridiens de nouveau intenables dans les douze dernières minutes (36-21) sont passés près du hold-up.

"Batman", auteur de 18 points (6 rbds, 2 interceptions) a été prépondérant au succès californien, avec ses six paniers derrière l'arc (sur 9 tentatives) venus magnifier une grosse activité des deux côtés du terrain. "On est une très bonne équipe, on a super groupe, on joue bien... Sans trois joueurs-clés, on a montré de l'orgueil", a-t-il relevé.

Il n'a pas été seul à se distinguer: Reggie Jackson a été complet (16 pts, 8 rbds, 6 passes), tout comme le sixième homme Lou Williams (17 pts, 5 rbds, 4 passes).

En face, le Heat (13e), encore privé de Jimmy Butler (Covid) et de Goran Dragic (aine), s'est bien battu à l'image de Bam Adebayo (16 pts, 13 rbds) et Tyler Herro (19 pts, 10 rbds), mais cela n'a pas suffi à lui éviter une cinquième défaite consécutive.