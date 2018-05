Mons s'impose à Alost, Ostende et Charleroi cartonnent en playoffs

Mons s'est imposé 77-81 sur le parquet d'Alost lors de la première manche des quarts de finale des playoffs (best-of-3) samedi soir. Les Montois, avec 27 points de Garlon Green, auront l'occasion de valider leur qualification lundi soir devant leur public.

Devant le bouillant public alostois, Mons rentrait bien dans son match et profitait du manque de réussite offensive des locaux pour prendre six points d'avance après le premier quart-temps: 15-21. Les Renards poursuivaient sur leur lancée dans le deuxième quart-temps. La défense montoise repoussait les offensives des Okapis et Mons prenait douze points d'avance au repos: 30-42.

La pause ne coupait pas l'élan des Montois même si Alost rééquilibrait quelque peu les échanges. Maladroits à trois points (4/26), les joueurs de Jean-Marc Jaumin comptaient treize points de retard avant le dernier quart-temps: 51-64. le dernier quart-temps marquait le réveil d'Alost qui grignotait petit à petit son retard pour revenir à une unité des Hennuyers dans la dernière minute. Mons ne manquait pas de sang-froid pour finalement s'imposer 77-81 et prendre une option sur la qualification.

Après avoir fini la saison régulière sur deux défaites, Ostende est passé en mode playoffs et le Brussels en a fait les frais avec une défaite 103-62. Les Bruxellois n'ont existé que dix minutes avant de s'écrouler devant le rouleau compresseur ostendais. Charleroi n'a également pas fait dans la dentelle face à Limbourg United. Après un premier quart-temps remporté 34-13, les Carolos ont géré tranquillement les débats pour s'imposer 89-62 face aux Limbourgeois.

Dans la dernière rencontre de la soirée, Anvers a remporté la première manche du derby anversois face à Willebroek. Les Giants se sont imposés 76-62 face aux Kangourous qui ont enregistré un premier renfort pour la saison prochaine en la personne de Jakob Cebasek (Liège). Les deuxièmes manches auront lieu lundi soir et Ostende, Anvers, Charleroi et Mons auront l'occasion de valider leur ticket pour les demi-finales.