Mons - Hainaut - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Mons-Hainaut prend seul la tête du championnat après sa victoire sur Ostende - Basket -... Les Montois se sont imposés dimanche après-midi à domicile (80-68) face à une équipe ostendaise diminuée par les absences pour prendre seuls la première place du championnat en Euromillions Basket League, le championnat belge de basket. Privé de Shevon Thompson et de Braian Angola, Ostende a été dominé par Mons-Hainaut dimanche (80-68) pour le compte de la deuxième journée du deuxième tour. Mons s'affiche a présent avec un bilan de 8 victoires pour 2 défaites et prend seul la tête du championnat devant le trio Ostende, Anvers et Limburg (7 victoires et 3 défaites).