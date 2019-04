Mons bat Louvain d'un point

Mons-Hainaut s'est imposé de justesse (77-76) face à Louvain mardi soir à Mons en match avancé de la 31e journée de l'Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket.

Les Renards ont pu compter sur cinq joueurs à plus de 10 points (Jones 19 pts, Smith 13 pts, Cage 13 pts, Chrabascz 12 pts, Nikolic 11 pts), tandis que côté louvaniste, Robertson (21 pts) et Delalic (19 pts) se sont distingués.

Mons pointe au 5e rang (16 victoires et 15 défaites), tandis que Louvain est 9e et avant-dernier (8 victoires et 23 défaites).

La 31e journée se poursuivra vendredi avec Liège - Charleroi, Limburg United - Ostende, Malines - Brussels. Anvers, qui joue ce weekend le Final Four de la Ligue des champions, se rendra à Alost le 14 mai.

Mons et Louvain se retrouveront samedi dans le Brabant flamand.