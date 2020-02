Même dunk, même stade, symbolique énorme : quand Lebron imite Kobe 19 ans plus tard

La plaie est toujours bien ouverte. Et le restera probablement encore quelques temps. Kobe Bryant est décédé et toute la NBA doit désormais vivre sans son numéro 24 fétiche. Depuis le 26 janvier, date du tragique accident d'hélicoptère qui a coûté la vie au Mamba et à huit autres personnes, les hommages affluent. Tous les plus grands joueurs se remémorent leurs souvenirs, leurs duels, leurs confrontations, leurs discussions avec celui que beaucoup considèrent comme leur mentor spirituel. Celui qui leur a donné envie de pratiquer le basket.

Particulièrement touché par la perte de son ami (et grand rival), Lebron James avait fait un émouvant discours en hommage à Bryant lors d'un match à domicile au Staples Center il y a quelques jours. Un hommage "dans les mots" que le King n'a pas tardé à retranscrire sur le terrain. Dans la défaite face aux Rockets, cette nuit, James a profité d'une perte de balle adverse en milieu de terrain pour partir en contre-attaque et planter un reverse-dunk rageur. Pile le même dunk, au même endroit, dans le même stade que Bryant...dix-neuf ans plus tôt dans un derby californien face à Sacramento. Difficile de ne pas y déceler une certaine symbolique...