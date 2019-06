Meesseman, épatante contre la Russie : "Curieuse de voir jusqu'où on peut aller"

Emma Meesseman aura déjà joué en mode 'MVP' (Most Valuable Player, meilleure joueuse) jeudi lors de la première victoire de la Belgique à l'Euro de basket féminin contre la Russie (54 à 67), jeudi à Zrenjanin, en Serbie. L'intérieure flandrienne, 26 ans, a planté 29 points, a pris 9 rebonds et a provoqué 8 fautes guidant surtout son équipe vers un important, et convaincant, succès.

"La Russie a très bien commencé. Il a fallu réagir et on s'est surtout battu pendant 40 minutes. On a vu les vraies Belgian Cats aujourd'hui", a lâché Emma Meesseman qui évolue depuis quatre ans en Russie, à Ekaterinbourg. "Il y a deux ans, on a joué contre la Russie aussi à l'Euro, on peut vraiment comparer et voir toute l'évolution. Depuis lors, la progression a été constante. On a pris de l'expérience et cela se voit. Chacune a fait son job, on sait que chacune peut marquer et apporter quelque chose. C'est très important pour la suite. Notre défense était très bien aussi. Certaines manquent encore un peu de confiance, mais je suis certaine que cela va venir. L'équipe peut grandir encore dans le tournoi. C'est gai de dire ça. Il y a deux ans à l'Euro et à la Coupe du monde l'an dernier, j'étais curieuse de voir ce que l'on pouvait y faire. Je suis très curieuse de voir aujourd'hui jusqu'où on peut aller".

Ce premier succès face à la Russie ouvre de belles perspectives pour les filles de Philip Mestdagh, car commencer le tournoi par une victoire est toujours très important. "On a bien géré la bonne entrée en matière des Russes", confirmait le sélectionneur national. "On a super bien défendu, parce qu'après avoir marqué 19 points dans la premier quart, la Russie n'a plus marqué que 35 points sur le reste du match. On a vu effectivement beaucoup de maturité et d'expérience. Le travail collectif en défense a été très bon. Et on contrôle très bien la fin du match. Il nous manque encore un peu de fluidité et de réussite à distance, mais si on peut récupérer cela, cela devient intéressant."