Meesseman désignée meilleure joueuse du tournoi à Ostende

Emma Meesseman, 26 ans, a été désignée MVP, meilleure joueuse, du tournoi de qualification olympique disputé depuis jeudi au Versluys Dôme d'Ostende et qui s'est achevé dimanche.

L'intérieure flandrienne aura réussi une moyenne de 20.3 points, 6 rebonds et 3.3 assists à l'issue des trois matches de la Belgique contre le Canada (56-61), le Japon (92-84) et la Suède (61-53). Les Belgian Cats ont décroché leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo pour la première fois de l'histoire en basket féminin.

Julie Allemand, la meneuse liégeoise, 23 ans, a été désignée aussi pour figurer dans le cinq majeur du tournoi avec 10 pts, 5.3 assists et 3 rebonds de moyenne.

La Canadienne Nathalie Achonwa ainsi que les Japonaises Saki Ayashi et Ramu Tokashiki complètent le 'Best five' de ce tournoi qualificatif.