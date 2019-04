Meesseman championne de Russie pour la 4e fois avec son club d'Ekaterinbourg

Emma Meesseman a conquis avec son club d'Ekaterinbourg le 4e titre de champion de Russie, consécutif, de sa jeune carrière, jeudi en remportant la finale (3-0) contre le Dynamo Koursk.

L'intérieure flandrienne a inscrit 9 points lors de la 3e manche remportée par le champion d'Europe, Ekaterinbourg, chez son grand rival du Dynamo Koursk 64-68 (mi-temps: 35-32). Victorieux chez lui des deux premières manches (64-51 avec 21 pts-7 rbds pour Meesseman et 78-66 avec 13 pts-3 rebonds pour Meesseman), Ekaterinbourg remporte la série 3 à 0 et décroche le 13e titre de champion de son histoire, le 11e d'affilée (2002, 2003 et de 2009 à 2019).

Ekaterinbourg réussit encore le doublé national (le 9e de son histoire) grâce à sa victoire en mars en Coupe de Russie, réservée cependant uniquement aux joueuses russes.

Auteur encore d'un triplé (le 4e), Ekaterinbourg avait conservé il y a dix jours son titre de champion d'Europe à l'issue du Final Four à Sopron, en Hongrie.

Victorieuse de l'Euroligue pour la 3e fois aussi, Emma Meesseman, 25 ans, va à présent rejoindre les Etats-Unis et sa franchise de Washington Mystics pour le championnat nord-américain de basket (WNBA).

La Yproise avait fait l'impasse l'an dernier sur la WNBA pour se consacrer à la Coupe du monde à Tenerife où les Belgian Cats avaient pris la 4e place. Emma Meesseman reviendra début juin en Europe pour accompagner la Belgique dans sa préparation pour l'Euro en Serbie et en Lettonie du 27 juin au 7 juillet.

Kim Mestdagh est dans le même cas de figure. L'ailière flandrienne est engagée en demi-finales du championnat de Turquie avec son club de Cukurova. Elle devrait aussi rejoindre Washington début mai pour revenir en Belgique aussi début juin.