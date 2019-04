Manu Lecomte présenté à Murcie, son club pour les deux prochains mois

Manu Lecomte a été présenté mardi par son nouveau club, l'UCAM Murcie. Le Bruxellois de 23 ans a signé un contrat de deux mois en faveur de la formation espagnole. "Je veux me donner à fond dans chaque rencontre et aider l'équipe", a dit Lecomte en conférence de presse.

Lecomte arrive en provenance de la G-League, antichambre de la NBA, où il évoluait chez les Agua Caliente Clippers. Dans l'équipe réserve des Los Angeles Clippers, il tournait à 14 points, 4,3 assists et 2,1 rebonds en 30 minutes de jeu. Son équipe n'étant pas parvenue à se qualifier pour les playoffs, il était libre de s'engager en faveur de Murcie jusqu'au terme de la saison.

Quittant Mons-Hainaut en 2013 pour tenter l'aventure américaine, il a évolué quatre saisons en NCAA, championnat universitaire américain. Après deux exercices à Miami, il ensuite porté les couleurs de Baylor les deux années suivantes.

A Murcie, il retrouve un autre international belge, Kevin Tumba, qui a dû faire une croix sur la fin de sa saison à cause d'une blessure à l'épaule. "C'est un bon ami à moi, il m'a dit beaucoup de choses positives à propos du basket espagnol", a dit Lecomte, qui portera le numéro de Tumba, "pour que le N.24 termine la saison".

Le club murcien, encore 3e en Ligue des champions la saison dernière, se bat pour sa survie en championnat espagnol. Il est 16e sur 18.

"Ce n'est pas la première fois que je suis confronté à pareille situation. Notre position ne reflète pas les qualités de l'équipe", a ajouté Lecomte, qui compte sur son expérience en Belgique pour s'adapter rapidement. "Je suis un meneur polyvalent et je peux aussi jouer ailier. Mon but est bien de me mettre au service de l'équipe."

Lecomte, qualifié pour le match de dimanche contre Baskonia, n'a pas enterré son rêve de jouer un jour NBA. A l'essai en Summer League avec les Dallas Mavericks l'an dernier, il n'a pas convaincu la franchise texane de lui octroyer une place dans son effectif. "Je suis concentré sur Murcie pour les deux prochains mois, nous verrons ensuite ce que l'avenir nous réserve", a-t-il ponctué.