Manu Lecomte battu avec Gran Canaria dans le championnat d'Espagne

Manu Lecomte, le meneur remplaçant de Gran Canaria, est demeuré discret mercredi lors de la défaite de son équipe 85-76 lors de la 4e journée du groupe B de la phase finale du championnat d'Espagne de basket. Le Belgian Lion ixellois est demeuré muet en 11 minutes et 20 secondes de jeu.

Gran Canaria occupe la 4e place du groupe B et possède 4 points après quatre journées (disputées en l’espace de sept jours) depuis la reprise du championnat à huis clos et à Valence.

En soirée, Valence et Sam Van Rossom, leaders du groupe B (4 pts), affronte Burgos, 3e, qui compte aussi 4 points après trois rencontres. Mardi, Quentin Serron et Bilbao ont été battus 73-85 par le FC Barcelone. L’Etterbeekois a cumulé 8 points, 6 assists et 4 rebonds en 19 : 40 de jeu. Le club basque est 5e du groupe A avec 2 points. Barcelone est leader avec le maximum de 8 points après 4 matchs.