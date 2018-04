Louvain se paie le scalp d'Ostende, le derby wallon pour Mons

Lanterne rouge, Louvain s'est imposé 77-64 face à Ostende, sextuple champion en titre, dans le choc des extrêmes samedi soir lors de la 25e journée de championnat de Belgique de basket, l'EuroMillions Basket League.

Ostende démarrait la rencontre tambours battants avec un 0-7 mais les Louvanistes réagissaient et recollaient au score. Le marquoir affichait 18-18 à la fin du premier quart-temps. Les joueurs d'Eddy Casteels poursuivaient sur leur lancée et mettaient les Côtiers en difficulté. Sous l'impulsion de Rundles (28 points et 6 assists), les Bears menaient 32-29 au repos.

Louvain n'était pas rassasié et se montrait précis en attaque tandis que le BCO avait du mal à trouver son basket. Avant les dix dernières minutes, les Louvanistes comptaient dix-sept points d'avance : 59-42. Ostende tentait un retour dans les dix dernières minutes mais devait s'incliner 77-64. Après le revers contre Willebroek, c'est la deuxième défaite de rang pour les Ostendais, la troisième en quatre matchs. Louvain, de son côté, a réalisé un bel exploit pour remporter sa cinquième victoire cette saison.

Le derby wallon entre Mons et Liège s'annonçait déséquilibré, les Liégeois se présentant dans le Hainaut sans Cebasek et Bojovic, le meilleur marqueur de la compétition. Portés par Deroover et Jordan, les Principautaires faisaient douter Mons pendant 30 minutes (65-63). Les joueurs de Daniel Goethals plaçaient un coup d'accélérateur dans le dernier quart-temps pour creuser l'écart et s'imposer 94-74.

Dans le dernier match de la soirée, Alost s'est imposé 91-73 face à Limbourg United. Les Okapis rejoignent Anvers, battu 79-75 vendredi soir à Charleroi, à la deuxième place. La 25e journée se termine dimanche à 15 heures avec un duel entre le Brussels et Willebroek.