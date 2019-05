Limburg United sort Charleroi, Ostende et le Brussels qualifiés

Limburg United a confirmé son succès sur Charleroi en s'imposant 103-101 dimanche dans le deuxième match des quarts de finale de l'Euromillions Basket League et s'est qualifié pour les demi-finales, créant la sensation de ce 1er tour des playoffs. Ostende, aux dépens d'Alost, et le Brussels, au détriment de Mons, ont également validé leur ticket pour le dernier carré de la compétition.

Comme vendredi lors de la première manche, remportée par Limburg United (84-86), la rencontre entre Charleroi et les Limbourgeois, dirigés par l'ancien coach du Spirou Brian Lynch, a été très disputée. Limburg a pris le meilleur départ (26-23), mais un excellent deuxième quart-temps a permis au Spirou de virer en tête à la pause (37-44). Les Limbourgeois ont refait leur retard dans le troisième quart au cours duquel les deux équipes se répondaient coup sur coup. Ainsi, cette période s'est achevée sur un trois points d'Anthony Beane pour Charleroi, aussitôt imité par Austin Price pour Limburg. Les deux équipes entamaient les dix dernières minutes sur un score de parité (63-63). Le dernier quart-temps ne parvenait pas à les départager (83-83), rendant nécessaire une prolongation.

En prolongation, Wen Mukubu réussissait d'emblée deux trois points pour lancer Limburg (90-83). Porté par Matt Mobley, Charleroi recollait au score et prenait même l'avantage (99-101). Une bombe de Jonas Delalieux replaçait Limburg aux commandes (102-101). Cette fois, les Limbourgeois ne se faisaient plus rejoindre et s'imposaient 103-101 après un dernier lancer franc de Dominic Morris.

Mukubu a terminé avec 32 points au compteur, Beane et Mobley avec 29.

Après sa large victoire vendredi (114-64), Ostende a assuré sa qualification à Alost. La rencontre est restée équilibrée en première période (43-45) puis Ostende a pris le large dans le troisième quart (53-72). Les Côtiers se sont imposés 74-91 grâce notamment aux 13 points de T.J. Williams. Quincy Diggs a inscrit 15 points pour Alost.

Qualification aussi pour le Brussels contre Mons-Hainaut. Vainqueurs 75-61 de la première manche, les Bruxellois se sont également imposés 73-75 à Mons. Dominateur du premier quart (13-26), le Brussels a vu progressivement Mons revenir dans la partie. Les Renards ont ainsi pris l'avantage 65-64 au milieu du dernier quart-temps. La rencontre est restée indécise jusqu'au bout. Domien Loubry a finalement offert la victoire au Brussels en fin de rencontre (73-75).

Le dernier quart de finale, Malines/Anvers, aura lieu lundi (20h30). Les Giants ont gagné la première manche 94-72 et rejoindront le dernier carré en cas de victoire. La belle éventuelle est programmée mercredi.

Ostende et Limburg United s'affronteront en demi-finale à partir du 30 mai. La deuxième demi-finale, entre le Brussels et le vainqueur d'Anvers/Malines, est programmée à partir du 31 mai.