Liège battu par Louvain, le Brussels s'incline à Limburg United

Liège s'est incliné 76-82 face à Louvain et Limburg United a battu le Brussels 95-76 dimanche dans les deux derniers matches de la 30e journée de l'Euromillions Basket League, le championnat de Belgique de basket.

Samedi Ostende, Anvers et Charleroi s'étaient imposés en déplacement. Les Côtiers sont allés gagner 73-77 à Alost, Anvers s'est imposé 70-76 à Mons et Charleroi a battu Malines 61-71.

Anvers et Ostende se partagent la première place avec 24 victoires et 6 défaites. Charleroi (20 victoires et 10 défaites) occupe la troisième place, devant le Brussels (19 victoires et 11 défaites). Mons est cinquième (15 victoires et 15 défaites), devant Limburg United (13 victoires et 17 défaites), Alost (11 victoires, 20 défaites). Malines (10 victoires, 20 défaites). Louvain est neuvième (7 victoires et 23 défaites), tandis que Liège pointe au dernier rang (6 victoires et 23 défaites).