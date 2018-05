Les Spirous assurés de la troisième place, Anvers sera deuxième

Le Spirou Charleroi est assuré de terminer à la troisième place de la phase régulière du championnat de basket, EuroMillions Basket League, après sa victoire 86-65 contre Alost, vendredi soir, lors de la 35e journée de compétition. Cependant, à la suite de la victoire d'Anvers 73-79 à Ostende, la deuxième place n'est plus accessible aux Carolos. Il n'y aura donc plus aucun enjeu lors de la 36e et dernière journée qui se tiendra lundi.

Devant leur public, les Carolos, privés de Seth Tuttle touché à la cheville, prenaient le meilleur départ dans la partie sans pour autant creuser un écart conséquent. Le marquoir affichait 20-15 en faveur du Spirou après le premier quart-temps. Malgré un bon Olivier Troisfontaines (10 points en première période), Alost ne parvenait pas à prendre les commandes du match et laissait Charleroi prendre plus de dix points d'écart au repos : 44-31.

Après la pause, le Spirou profitait de la précision de Jack Gibbs (21 points, vendredi soir) derrière la ligne à trois points pour creuser encore davantage l'écart avant les dix dernières minutes: 60-44. Les joueurs de Brian Lynch géraient le dernier quart-temps pour l'emporter 86-65.

Une victoire qui ne permet pas aux Carolos d'encore croire à la deuxième place en raison du succès d'Anvers à Ostende. Les Giants ont mené la rencontre de bout en bout pour s'imposer 73-79 et marquer les esprits, une semaine avant le début des playoffs. Ostende, de son côté, prépare mal la phase avec une deuxième défaite de rang après la claque reçue à Alost dimanche dernier.

Derrière les quatre premiers, Mons a bien préparé ses playoffs avec une victoire 75-84 sur le parquet de Willebroek. Les joueurs de Daniel Goethals affronteront Alost au premier tour. Limbourg United, sixième, s'est imposé 82-92 à Liège qui a une nouvelle fois sombré en défense. Les Liégeois partagent la lanterne rouge du classement avec Louvain, tombeur du Brussels : 85-69.