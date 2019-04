Les Russes de Orenburg s'imposent à Montpellier en privent Thibaut Petit du titre en EuroCup

Battus à domicile 71-75 lors de la finale aller de l'EuroCup de basket (dames), les Russes de Nadezhda Orenburg sont venues s'imposer 57-75 (27-35 au repos) sur le parquet des Françaises de Lattes-Montpellier, entraîné par notre compatriote Thibaut Petit, mercredi en finale retour.

Les Russes ont remporté les quatre quart-temps et ont pu s'appuyer sur le duo d'Américaines Wheeler et Jones qui ont chacune marqué 21 points. Montpellier a mené 15-8 avant de se faire déborder. Orenburg offre un 7e titre à la Russie dans cette EuroCup et succède à Galatasaray au palmarès.