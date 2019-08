Les Mystics terminent victorieusement leur match du 5 juillet, Meesseman à 100%

Washington Mystics a ajouté une nouvelle victoire (99-70) à son compteur en ne jouant qu'une mi-temps, la deuxième de son match interrompu le 5 juillet à Las Vegas Ace, dans le championnat professionnel nord-américain de basket féminin (WNBA).

La partie avait en effet été interrompue à 36-51 pour les Mystics à la mi-temps par mesure de prudence en raison d'un tremblement de terre (magnitude 7.1) affectant la région de Las Vegas. La deuxième mi-temps s'est jouée lundi.

Washington s'est imposé 99-70 et Emma Meesseman en a profité pour aligner 7 points à du 100% (2/2 à 2pts, 1/1 à 3pts) et prendre 6 rebonds (pour 3 assists, une interception et une faute personnelle) en 8 minutes de jeu. Kim Mestdagh, de son côté, à joué 1:52. Les deux Belgian Cats n'étaient pas aux Etats-Unis le 5 juillet pour la première mi-temps, disputant l'Euro à Belgrade en Serbie où la Belgique a pris la 5e place.

Washington Mystics repasse à la deuxième place de la Ligue avec 15 victoires et 7 défaites, au détriment de Las Vegas Ace (15 succès, 8 défaites). Seul Connecticut Sun (16 victoires, 6 défaites) est devant.

Les trois prochains rendez-vous pour Emma Meesseman et Kim Mestdagh se jouent à domicile, jeudi contre Indiana Fever, 10e (8 victoires, 15 défaites), dimanche contre Minnesota Lynx et le mercredi 14 août face à Seattle Storm, le champion sortant.