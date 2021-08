Les Lions 3x3 s’offrent le Challenger de Riga en battant les champions olympiques lettons

Team Antwerp, formé par Rafael Bogaerts, Thibaut Vervoort, Nick Celis et Bryan De Valck, soit trois des quatre Olympiens qui ont pris la quatrième place aux Jeux Olympiques de Tokyo (De Valck remplaçant Thierry Marien), a remporté le Ghetto Basket Riga Challenger de basket 3x3, mercredi, en Lettonie. Les Belges ont battu en finale 20-18 Team Riga, qui comprenait les champions olympiques Nauris Miezis, Karlis Lasmanis et Agnis Cavars, Artur Strelnieks complétant l’effectif.

Deuxième du groupe C lors du premier tour, joué mardi, avec une victoire contre les Estoniens de Reval (21-16) et une défaite contre les Serbes d’Ub (21-17), Team Antwerp a battu mercredi successivement les Lituaniens de Raudondvaris (16-9) en quarts de finale, les Néerlandais d’Amsterdam (14-12) en demi-finale et donc les Lettons de Riga (20-18) en finale grâce à un deux points au buzzer de Bryan De Valck.

C’est la troisième victoire des Belges dans un tournoi Challenger cette année, après des succès à Lipik en mai et à Poitiers en juillet. La semaine passée, ils avaient terminé troisièmes du Masters de Lausanne.

Ce tournoi de Riga servait de qualification au Masters d’Abu Dhabi, programmé les 29 et 30 octobre.

Ce succès intervient alors que les Lions 3x3 étaient au centre de l’actualité ce mercredi à la suite d’un article du Standaard. Le quotidien soupçonne l’équipe d’avoir mis sur pied des tournois fictifs en 2019 pour obtenir des points supplémentaires en vue d’améliorer son ranking mondial, critère de sélection pour participer aux tournois de qualifications olympiques. Dans la foulée, la Fédération belge de basket a annoncé l’ouverture d’une enquête "sur une possible fraude dans l’organisation de tournois 3x3".