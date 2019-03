Les "Giants" domptent le Brussels et repassent en tête du championnat

Anvers s'est imposé 74 à 68 dimanche face au Brussels dans le cadre de la 20e journée. Les Anversois reprennent ainsi la tête du classement avec seize victoires pour 4 défaites.

Après un début de rencontre très équilibré, les hommes de Roel Moors ont fait la différence dans le troisième quart-temps (21-13). Mais au repos, la rencontre conservait néanmoins tout son suspense (36-35).

Paris Lee, auteur de 25 points, a été l'artisan de la victoire des Giants avec Ismael Bako (16 pts) et Jae'sean Tate (10 pts). Chez les Bruxellois, Aleksander Lichodzijewski (13 pts), Amin Stevens (13 pts et 15 rebonds) et Mike Smith (12 pts) ont été les meilleurs marqueurs.

Au classement, le Brussels partage la troisième place avec Charleroi, tous les deux avec 13 victoires et 7 défaites. Ostende est deuxième avec 15 victoires et 4 défaites.