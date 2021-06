Les Clippers survivent face aux Suns en play-offs NBA grâce à un Paul George étincelant

Les Los Angeles Clippers ont repoussé le spectre de l'élimination lundi en finale de conférence Ouest en s'imposant 116 à 102 lors du match N.5 face aux Phoenix Suns, bénéficiant d'un Paul George des grands soirs.

"Je répète tout le temps le même mot: +résilience+, mais c'est vraiment ce qui définit ce groupe", s'est félicité le coach des Clippers Tyronn Lue en conférence de presse après le match.

L'ailier Paul George a quant à lui vanté le côté "bagarreur" et collectif de son équipe: "On donne tout et on le fait ensemble. C'est ça le plus important, on le fait ensemble".

Les Clippers ne sont désormais menés plus que trois matchs à deux, et auront la chance de revenir au niveau des Suns mercredi.

Si Phoenix faisait figure de favori des bookmakers avant le match, c'est Los Angeles qui dès le début de la partie a réussi à se détacher avec une avance grimpant jusqu'à 15 points (20-5).

Kawhi Leonard toujours absent pour les Clippers, l'autre star majeure, Paul George, était toute désignée pour endosser de nouveau le rôle de fer de lance de l'attaque des Angelinos.

Contrat parfaitement rempli pour l'ancien des Pacers et du Thunder avec un total de 41 points pour 13 rebonds et six passes.

Mais c'est d'abord derrière un Marcus Morris en feu, à six tirs réussis sur six pour débuter la partie, que les Clippers réussissent à distancer les Suns.

A la fin du premier quart-temps, Los Angeles affiche ainsi un taux de réussite au tir de 65%, quand Phoenix connaît une traversée du désert et ne rentre que 41% de ses tirs.

Les Suns parviennent à se rapprocher en début de deuxième période mais les Clippers et Morris - toujours aussi efficace - reprennent inlassablement leur marche en avant. Un panier à trois points au buzzer de Devin Booker permet tout de même à Phoenix de revenir au vestiaire avec un retard de seulement sept points.

L'arrière de 24 ans est alors le seul à se démarquer pour les Suns, en contraste avec ses trois derniers matchs où la réussite lui échappait. Il finira avec 31 points dont quatre tirs réussis sur six à trois points.

Absent des deux premiers matchs de la série après un test positif au coronavirus, le vétéran Chris Paul a de son côté à nouveau alterné le bon et le moins bon, comme lors de ses deux dernières sorties, mais a tout de même fini avec 22 points, deuxième meilleur total pour la franchise de l'Arizona.

Les Suns sont bien parvenus à resserrer l'écart, et même à passer devant pour la première fois du match au cours du troisième quart-temps, mais le réveil de Paul George au même moment a vu les Angelinos reprendre confortablement les rênes.

En un seul quart-temps, l'ancien des Pacers et du Thunder a inscrit un total impressionnant de 20 points.

Les Clippers ne seront plus jamais rattrapés et finiront la partie avec 14 points d'avance.

Le match N.6, tout aussi décisif, se disputera mercredi sur le parquet des Clippers. Pour Los Angeles, il faudra absolument s'imposer pour forcer un match N.7, pour Phoenix, ce sera une nouvelle occasion de finir le travail et d'accéder à sa première finale NBA depuis 1993.

rle/uh