Les Cats surmontent un début de match catastrophique et vont en quarts de l'Euro

Belgique - Slovénie : 72-67 - Belgian Cats - Euro 2019 - 02/07/2019 La Belgique a décroché sa qualification pour les quarts de finale de l’Euro de basket après sa victoire sur la Slovénie en barrages (72-67). Les Cats ont eu très chaud mais ont su garder leur sang-froid après un premier quart-temps complètement manqué. Les Belges, 3es du dernier Euro et 4e du mondial l’an dernier, sont favorites face à la Slovénie, 3e du groupe C. Pourtant le début de rencontre n’est pas conforme aux attentes. Emma Meesseman est méconnaissable, les Slovènes font parler leur collectif et se détachent : 10-20 au quart-temps. Heureusement, Julie Allemand, déchaînée, limite les dégâts.L’écart monte jusqu’à 15 points en faveur de la Slovénie (12-27). Moment choisi par Emma Meesseman pour sortir de sa boîte. L’intérieure des Washington Mystics débloque enfin son compteur. Un qui panier amorce la remontée belge. En sept minutes, le match change d’âme. Des tirs qui trouvent la cible, une défense intransigeante, les griffes des Cats sont enfin acérées. Les joueuses de Philip Mestdagh passent même en tête à la pause (34-32). Les deux premiers quarts ont été déséquilibrés, les deux suivants sont très serrés. Après une demi-heure, la Belgique et la Serbie se tiennent de près (53-51). Les dix dernières minutes s’apparentent à un chassé-croisé. L’épilogue est crispant mais les Cats gardent la tête froide et se qualifient pour les quarts de finale et retrouveront la France. Les équipières de Julie Allemand (25 points) et Emma Meesseman (18 pts, 9 rebonds) font un pas de plus vers le Top 6, synonyme de ticket pour le tournoi pré-olympique.