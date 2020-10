Les Cats se rendront dans la "bulle de qualification" au Portugal, les Lions en Lituanie

La fédération internationale de basketball (FIBA) a annoncé jeudi où les Belgian Cats et les Belgian Lions termineront les tours préliminaires des Championnats d’Europe féminin (2021) et masculin (2022) cet automne. En raison de la pandémie de Covid-19, les rencontres ont été toutes été fixées dans une "bulle".

Les Cats termineront leur campagne qualificative entre le 8 et le 15 novembre à Odivelas, au Portugal. Les Lions se rendront à Vilnius, en Lituanie, entre le 23 novembre et le 1er décembre. Le calendrier sera annoncé dans le courant du mois.

Les matchs dans la bulle sont une solution pour les matchs qui étaient initialement prévus en novembre et février. Les Cats devaient initialement jouer en novembre au Portugal et en Ukraine et en février contre la Finlande et à nouveau le Portugal. Les dames ont remporté leurs premiers matchs dans le groupe G contre l’Ukraine (83-66) et la Finlande (58-85).

Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs seconds rejoindront les organisateurs, la France et l’Espagne, dans la phase finale de l’Euro.

Les Lions ont également entamé le tour préliminaire du Championnat d’Europe par une double victoire (86-65 contre la Lituanie et 72-88 contre le Danemark). Ils devaient en principe se rendre en novembre en République tchèque et en Lituanie et jouer en février contre le Danemark et la République tchèque.

Les trois premiers de chaque groupe (sauf dans les poules avec un des organisateurs de l’Euro, comme la République tchèque dans le groupe de la Belgique) se qualifient pour le championnat d’Europe. Il sera joué en 2022 en République tchèque, en Géorgie, en Allemagne et en Italie.