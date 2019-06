Les Cats s'inclinent dans les dernières secondes face à la Serbie et iront en barrages

Les Belgian Cats s'inclinent dans les dernières secondes face à la Serbie - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Belgique - Serbie : 66-70 - Belgian Cats - Euro 2019 - 30/06/2019 Les Belgian Cats ont subi une défaite cruelle face à la Serbie dans le troisième match du Goupe D de l’Euro de basket. Les Belges ont longtemps mené avant de laisser filer la victoire dans les derniers instants (66-70). Le pays hôte termine invaincu et passe directement en quarts de finale. Nos compatriotes devront passer par un match de barrages contre la Slovénie mardi prochain. Assurées de terminer au pire deuxième après la victoire de la Russie, les filles de Philip Mestdagh entament ce match libérées malgré la pression du public. La prestation terne contre la Biélorussie est oubliée. Les Cats répondent au combat physique imposé par les Serbes. Le match est âpre, disputé : 10-10 après 6 minutes, 15-16 au quart temps. Toujours emmenées par une super Emma Meesseman, nos compatriotes prennent le dessus et se détachent progressivement. Elles virent à +8 à la pause (34-26). La Serbie, invaincue, ne compte pas se laisser faire. Les joueuses de Marina Maljkovic s’accrochent. C’est 48-42 à la demi-heure. 53-51 à 6’49’’ du buzzer. Les deux équipes se rendent coup pour coup, panier pour panier. Le marquoir indique 62-62 puis 64-64. Il reste une minute à jouer quand… une fuite d’eau interrompt la rencontre. Les Cats gardent leur sang-froid, Julie Allemand transforme ses deux lancers. Ana Dabovic aussi (66-67). Une interception serbe met fin à la dernière possession belge et valide la victoire du pays hôte (66-70). La Serbie rejoint directement les quarts de finale comme la France, la Hongrie et l'Espagne.