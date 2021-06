Les Cats dominent la Russie dans les derniers instants et filent en demi-finale de l’Euro de basket

La Belgique s’est imposée 85-83 face à la Russie et file en demi-finale de l’Euro.

Les Belgian Cats affrontaient la Russie pour une place en demi-finale de l’Euro. Et la Belgique rentre bien dans la rencontre puisqu’elle mène 15-6 après quelques minutes.

Mais les Russes sont coriaces et ne vont pas se laisser battre si facilement. Elles reviennent à 21-20 à la fin du premier quart-temps.

Les Russes passent même devant dans le deuxième quart-temps où elles prennent six points d’avance et mènent 31-37. Mais les Cats relèvent la tête et parviennent à mener 43-37 à la mi-temps.

Dans le troisième quart, la Belgique parvient même à prendre 9 points d’avance et mène 50-41. Le troisième quart-temps se conclut sur le score de 63-58 pour la Belgique.

Le quatrième quart est disputé et la Russie recolle à 68-68 à 6 minutes de la fin du match. Mais les Cats ont du caractère et reprennent 6 points d’avance pour mener 79-73 à 3 minutes du coup de sifflet final.

83-83 à 14 secondes de la fin. Allemand prend le shoot à 5 secondes de la fin et rentre son tir. Les Cats défendent bien sur la dernière possession et s’imposent 85-83, elles filent en demi-finale.