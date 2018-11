Les Belgian Lions sans De Zeeuw, Akyazili, Lecomte et Obasohan en Islande et au Portugal

Le coach fédéral Dario Gjergja a divulgué mercredi sa sélection pour les deux prochains matches de pré-qualifications en vue de l'Euro 2021 de basket (messieurs) en Islande, le jeudi 29 novembre (20h45), et au Portugal, le dimanche 2 décembre (18h00).

Gjerga a dû tenir compte des indisponibilités de Maxime De Zeeuw et de Thomas Akyazili, blessés, mais aussi de Manu Lecomte et de Retin Obasohan, actifs en NBA G-League, que leurs clubs n'ont pas accepté de libérer. Sam Van Rossom, Kevin Tumba, Alex Libert et Jean-Marc Mwema sont en revanche de retour.

Le Portugal avait été battu de toute justesse, 66-65, en septembre à Pépinster lors de la première journée du Groupe C.

L'Islande viendra en Belgique le 24 février.

Le vainqueur de chacun des quatre groupes de trois pourra disputer les qualifications à proprement parler à partir de novembre 2019.

La sélection belge : Ismael Bako (Antwerp), Khalid Boukichou (Prishtina/Kos), Pierre-Antoine Gillet (Tenerife/Esp), Vincent Kesteloot (Ostende), Alex Libert (Spirou Charleroi), Jean-Marc Mwema (Ostende), Jean Salumu (Sakarya/Tur), Quentin Serron (Strasbourg/Fra), Jonathan Tabu (Le Mans/Fra), Kevin Tumba (Murcie/Esp), Sam Van Rossom (Valence/Esp), Hans Vanwijn (Antwerp)