Les Belgian Lions s'imposent 66-79 en Islande

La Belgique s'est imposée 66-79 face à l'Islande dans son deuxième match de pré-qualifications en vue de l'Euro 2021 de basket (messieurs), jeudi à Reykjavik.

Malmenés en début de rencontre (22-15 après 10 minutes), les Belgian Lions, qui ont pu compter sur quatre joueurs à plus de 10 points -Sam Van Rossom (17 pts), Jean Salumu (15 pts), Quentin Serron (11 pts) et Khalid Boukichou (11 pts) - ont ensuite pris l'ascendant pour compter 9 points d'avance (34-43) à la mi-temps, et jeter les bases d'un second succès.

Les Belges avaient déjà gagné leur premier match, 66-65 face au Portugal, le 13 septembre à Pepinster pour leur débuts dans ces pré-qualifications.

Dans le nouveau système mis en place par la FIBA, la fédération internationale de basket, les éliminés du premier tour qualificatif pour la Coupe du monde, en bref les petits pays de la zone européenne, doivent disputer un tour de pré-qualifications pour pouvoir prétendre disputer les qualifications pour le prochain championnat d'Europe.

La Belgique a ainsi été versée dans la poule C avec le Portugal et l'Islande. Les troupes de Dario Gjergja se rendront au Portugal le 2 décembre avant de recevoir les Islandais pour terminer le 24 février.

Le vainqueur de chacun des quatre groupes de trois pourra disputer les qualifications à proprement parler à partir de novembre 2019.