Les Belgian Lions commencent leur campagne qualificative pour le Mondial par un large succès en Slovaquie

La Belgique a commencé les qualifications à la Coupe du Monde masculine de basket 2023 par un succès 57-83 (mi-temps : 35-36) en Slovaquie, ce jeudi, à Levice, dans le groupe A.

Les Belgian Lions démarraient bien la rencontre, menant 11-15 après le premier quart-temps. Dans le deuxième quart, les Belges comptaient jusqu'à 13 points d'avance (16-29), grâce à des tirs à trois points réussis de Thomas Akyazili, Andy van Vliet et Jean-Marc Mwema. La fin de la période tournait à l'avantage des Slovaques, qui revenaient à un point (32-33). Un tir à distance de Sam Van Rossom redonnait de l'air aux Lions à 21 secondes de la mi-temps, mais dans la foulée, Simon Krajcovic, également à distance, recollait au score: 35-36 à la pause.

Au retour des vestiaires, les troupes de Dario Gjergja inscrivaient 8 points de suite pour mener 35-44. C'était l'accélération décisive. Après notamment un trois points de Pierre-Antoine Gillet, l'écart grimpait à 14 points (41-55). Les Lions poursuivaient sur leur lancée, atteignant une avance de 18 points (43-61), pour mener ensuite 46-61 à dix minutes du terme.

Dans le dernier quart, Van Rossom ajoutait notamment un nouveau trois points pour porter le score à 50-73. Les Belges terminaient avec un bilan de 8/27 à distance. La rencontre s'achevait sur le score de 57-83.

Alexandre Libert a inscrit 17 points. Sam Van Rossom a fini avec 14 points, 3 rebonds et 5 assists. Retin Obasohan a mis 12 points, ajoutant 5 rebonds et 6 assists. Côté slovaque, Simon Krajcovic et Vladimir Brodziansky ont terminé avec 18 points au compteur.

Dimanche, les Lions défieront les Serbes à Mons dans le cadre de la deuxième journée.