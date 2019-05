Les Belgian Cats, sans leurs cadres, largement battues au Japon en préparation de l'Euro

Les Belgian Cats à l'Euro 2019 : "Notre groupe est ambitieux, mais pas arrogant" - Basket -... Les Belgian Cats se sont qualifiées pour la phase finale du championnat d'Europe de basket féminin l'année prochaine en Serbie et en Lettonie, grâce à un succès sur la Tchéquie 66-62 mercredi soir à Courtrai. La Belgique termine deuxième de son groupe G et parmi les six meilleures deuxièmes qualifiées. Les Belgian Cats, 3e de l'Euro 2017 et 4e de la Coupe du monde 2018, rejoignent la phase finale du championnat d'Europe pour la 2e fois de suite.