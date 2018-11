Les Belgian Cats s'imposent en Allemagne avec 27 points de Meesseman

La Belgique s'est imposée en Allemagne 58-77 (mi-temps: 33-37) pour son 5e et avant-dernier match de qualification pour l'Euro 2019 de basket féminin samedi à Marburg. Une victoire poussive cependant des Belgian Cats qui joueront pour leur qualification et la première place du groupe mercredi contre la Tchéquie, qui a elle assuré samedi son billet pour le championnat d'Europe.

Philip Mestdagh a pu compter sur Emma Meesseman (27 pts) et Kim Mestdagh (19 pts, 9 rebonds) pour se détacher une première fois en fin de troisième quart temps. Jana Raman, 27 ans, a fêté sa 100e sélection.

Se sachant déjà privées d'Ann Wauters, les Belgian Cats ont souffert de l'absence de Julie Allemand, la meneuse liégeoise, blessée aux ischios, manquant singulièrement d'organisation dans une rencontre qui a vu les Allemandes, drivées par leur nouveau coach, Patrick Unger, jouer sans complexe. De 22-16 à la 10e minute, à 26-26 au quart d'heure, les affaires des joueuses de Philip Mestdagh ne s'arrangèrent pas vraiment avec la deuxième volontaire commise par une autre meneuse, Julie Vanloo, renvoyée au vestiaire (c'est le règlement) et qui n'aura joué que 2 minutes 25.

Avec 12 points pour Kim Mestdagh et 13 pour Emma Meesseman en première période, la Belgique passait à 33-37 à la pause. Il fallut attendre la fin du troisième quart temps, alors qu'Antonia Delaere avait pris la distribution, pour voir les Belges s'offrir un peu d'air (de 41-45 à la 27e à 43-54 à la demi-heure). Laissant nettement moins d'espace en défense, les Belges ne lâchaient plus les commandes sans pour autant vraiment creuser l'écart. Ce n'est que dans les derniers instants que le score s'allourdit: 58-77.

Emma Meesseman a terminé avec 27 points au compteur (11/16 à 2pts, 4/5 aux lancers), Kim Mestdagh avec 19 unités (3X3) et 9 rebonds. Hanne Mestdagh a ajouté 11 points (3X3) et Kyara Linskens a pris 9 rebonds.

A Courtrai, les Belgian Cats l'avaient emporté 103-60 face à l'Allemagne.

La Belgique doit impérativement l'emporter à présent mercredi face à la Tchéquie pour se qualifier pour l'Euro en Serbie et en Lettonie (du 27 juin au 7 juillet 2019).

Le premier de chacun des huit groupes et les six meilleurs deuxièmes sont qualifiés. Plus tôt dans la soirée, les Tchèques ont assuré leur billet pour le championnat d'Europe avec une victoire 53-88 en Suisse.

La Slovénie, la Turquie et la Russie ont également validé leur ticket pour l'Euro 2019.

Les Belgian Cats ont été médaillées de bronze à l'Euro 2017 puis 4e de la Coupe du monde en septembre à Tenerife. Le championnat d'Europe 2019 qualifiera six pays pour le tournoi pré-olympique en vue des JO de Tokyo 2020.