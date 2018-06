Les Belgian Cats perdent leur premier duel de préparation

L'équipe nationale féminine de basket (FIBA 28) s'est inclinée vendredi devant la Chine (FIBA 10) pour son premier match de préparation à la Coupe du monde. Les Belgian Cats de Philip Mestdagh ont perdu 65-48 (mi-temps: 43-23).

Les joueuses belges joueront encore deux rencontres contre la Chine, le 3 juin à Yangzhong et le 5 juin à Pékin. L'équipe nationale est en stage de préparation en Chine, où elle prépare la Coupe du monde fin septembre à Tenerife (Espagne, du 22 au 30). Pour la première participation de la Belgique à un Mondial (hommes et dames confondus) chez les seniors, les Belgian Cats ont été versées dans un groupe avec l'Espagne (FIBA 2), le Japon (FIBA 13) et Porto Rico (FIBA 22).