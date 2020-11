Les Belgian Cats écartent le Portugal et poursuivent leur sans faute sur la route de l'Euro 2021 - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Portugal - Belgique : 49-59 - Belgian Cats - Qualifications Euro 2021 - 12/11/2020 Notre équipe nationale féminine de basket a battu le Portugal (49-59) et a accroché un troisième succès en autant de matches dans le Groupe G des qualifications pour l’Euro 2021. Face à une opposition plutôt faible, l’absence d’Emma Meesseman n’a pas posé de problème. Les Cats ont démarré en force (2-9) avant de se relâcher un peu trop vite. Après quelques minutes brouillonnent et pas mal d’imprécisions, les cadres ont remis l’équipe dans le droit chemin. Kim Mestdagh et Julie Allemand ont accéléré en début de deuxième quart et ont assommé les Portugaises. En dix minutes le marquoir est passé de 10-16 à 17-33. Le break était fait. Il "suffisait" de gérer la deuxième période. Les filles de Philip Mestdagh ont contrôlé pour conserver leur brevet d’invincibilité dans ce Groupe G.